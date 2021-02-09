Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan giren Ndayishimiye, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Youssuf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Ndayishimiye ilk kez ilk 11'de

Turuncu-lacivertli ekip, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe 'ye konuk olan Medipol Başakşehir 'in teknik direktörü Aykut Kocaman , Süper Lig'de son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

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