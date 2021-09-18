Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda, Eintracht Frankfurt maçında oynayan futbolcular yenilenme ve aktif dinlenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon idmanları sonrası dar alanda pas antrenmanları ile çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, Alman futbolcu Max Meyer'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından akşam yemeği sonrası pasta kesilerek kutlandı.