Fenerbahçe Mehmet'lerle Güldü
1 saat önce
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe
, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor
'u 3-2 mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertliler adına 2 gol atan Mehmet Ekici
bir penaltıdan da yararlanamadı. Mehmet Topal
ise 86. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın 2. dakikasında Mehmet Ekici ile erken bir gol bulan sarı-lacivertliler oyuna ağırlığını koyarken 28. dakikada Mina'nın attığı gol ile skor 1-1'e geldi. Maçın 31. dakikasında serbest vuruşta tekrardan sahneye çıkan Ekici topu ağlara gönderirken takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı. İlk yarının son dakikaları oynanırken 45+3'de Donald skoru bir kez daha beraberliğe getirdi. Maçın ikinci yarısında yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Topal'ın kafa golüyle 3-2 öne geçti ve müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.
MOSES'IN İLK MAÇI
Fenerbahçe'nin İngiltere
ekibi Chelsea
'den transferi Victor Moses ilk kez Kadıköy
'e ayak bastı. Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının 67. dakikasında Benzia
'nın yerine oyuna dahil olan Nijeryalı futbolcu tribünlerin tezahüratları eşliğinde sahaya ilk adımlarını attı. Oyuna girdiği andan attığı driplingler ile tribünleri heyecanlandıran Moses müsabakanın son dakikalarında ise bir pozisyondan yararlanamadı. Victor Moses ilk maçında gösterdiği etkili performansla hem taraftarı hem de teknik heyeti mest etti.
HASAN ALİ KALDIRIM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Öte yandan, müsabakanın 51. dakikasında rakibine faul yapan Hasan Ali Kaldırım
, hakem Ali Palabıyık
tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kaldırım gördüğü bu kart sonrası cezalı duruma düşerken Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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