Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır."
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Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır."

1 saat önce

Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe:
Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:59 Kaynak: İHA
fenerbahçe, mehmet topal, Spor
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