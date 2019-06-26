Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır."
1 saat önce
Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:59 Kaynak: İHA
: "Mehmet Topal
ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır." - İSTANBUL
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