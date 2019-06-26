Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 7 sezondur formasını giydiği oyuncusu Mehmet Topal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, 7 sezondur formasını giydiği oyuncusu Mehmet Topal ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, 2012 yılında geldiği Fenerbahçe'de 298 maça çıkıp 24 kez de gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Mehmet Topal dönemi sona erdi. 2012 yılının Temmuz ayında İspanya'nın Valencia kulübünden Fenerbahçe'ye transfer olan Topal'ın 7 yıllık sarı-lacivertli macerası bugün sona erdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, forma giydiği müsabakalarda 1 gol 1 de asistle takıma katkı sağladı. Topal 7 yıllık Fenerbahçe kariyerinde, sarı-lacivertli formayı 298 kez sırtına geçirirken, bu süre zarfında 24 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de kaptanlık görevi de üstelenen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli camiada 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası, 2013-2014 sezonunda lig, 2014-15 sezonunda da Süper Kupayı kaldırdı.

SON MAÇTA TRİBÜNÜN TEPKİSİNİ ALDI Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir futbol sergileyemeyen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftalar, sezonun son maçı olan Antalyaspor müsabakasında, Mehmet Topal ile polemik yaşamıştı. Müsabakanın 68. dakikasında oyuna giren Topal'a Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü tepki gösterirken, bir kısmı ise destek vermişti. Yaşanan olay sonrası Topal, hocası Ersun Yanal'a oyundan çıkmak istediğini söylemiş ancak Yanal bu isteği geri çevirmişti.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI Fenerbahçe kulübü, Mehmet Topal ile dün akşam karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirterek, resmi siteden şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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