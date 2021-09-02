Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı açıkladı

Fenerbahçe, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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