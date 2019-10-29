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Fenerbahçe Mersin'e geldi

34 dakika önce

- Fenerbahçe Mersin'e geldi Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldiMERSİN - Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

- Fenerbahçe Mersin'e geldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi

MERSİN - Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin'de bir grup taraftar, coşkuyla karşıladı.

Akşam saatlerinde uçakla Adana'ya gelen sarı-lacivertli ekip, takım otobüsüyle Mersin'e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin'de bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Otobüsün otele gelişi esnasında meşale yakan taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsten inerek maç saatine kadar konaklayacakları otele giriş yaptı. Bir grup taraftar otele giriş sırasında Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Mersin Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Mersin'e geldi

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Tarsus, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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