Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı

Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, ilişkiye girmek için yaptıkları mide bulandırdı

Eski sevgilinin sözlerinden sonra Şeyma'dan Acun'lu paylaşım! Herkes aynı şeyi soruyor

Atama sonrası müdüre bu çelengi gönderdiler! Kimin yolladığı ise bilinmiyor

Bir garip vurgun hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar

Geçen sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu sorunu yaşamak istemiyor. Golcü transferinde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius'a göz dikti. Vitor Pereira'nın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediği transfer için yönetim harekete geçti.

5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'a resmen talip olan Fenerbahçe Parma ile masaya oturdu. Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı golcünün bonservisini alan Parma yüksek maliyeti nedeniyle Cornelius'u elden çıkarmak isterken, Fenerbahçe 5 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor.

MESUT'UN TARZINA UYGUN

Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Vitor Pereira'nın bu transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüştüğü kaydedildi.