Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ayrılığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç ile yolların ayrıldığı vurgulanarak, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:53 - Kaynak: İHA
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