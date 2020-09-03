Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ayrılığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç ile yolların ayrıldığı vurgulanarak, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL