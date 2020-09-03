Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:59 - Kaynak: AA
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