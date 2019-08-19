Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı
1 saat önce
Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
, İsviçreli golcü Michael Frey
'i, Almanya
2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 25 maçta forma giymiş, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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