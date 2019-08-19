Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı
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Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı

1 saat önce

Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 25 maçta forma giymiş, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.


Michael Frey, Fenerbahçe, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı
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