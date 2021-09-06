Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz."
Kaynak: DHA
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