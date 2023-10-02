Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika

Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Son Güncelleme: 02.10.2023 17:22

Süper Lig devi Fenerbahçe, Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatarak oyuncunun maaşına da iyileştirme yapma kararı aldı.

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve namağlup liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYORDU

Portekizli yıldızın sözleşmesi 2024 yılında bitiyordu. Sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcunun maaşına da iyileştirme yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzattı

MAAŞI ARTACAK

Crespo'nun yeni maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bu rakam bonuslarla birlikte 2 milyon euroya kadar çıkabilecek.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Miguel Crespo, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika
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