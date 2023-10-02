Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve namağlup liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Portekizli yıldızın sözleşmesi 2024 yılında bitiyordu. Sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcunun maaşına da iyileştirme yapmayı planlıyor.
Crespo'nun yeni maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bu rakam bonuslarla birlikte 2 milyon euroya kadar çıkabilecek.
Son Dakika › Futbol › Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika