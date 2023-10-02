Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Sözün bittiği yer! Alçaklar bir bebeği daha yetim bıraktı

Bu fotoğraflar HDP\'li ismi rahatsız etti: Ayıptır

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve namağlup liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYORDU

Portekizli yıldızın sözleşmesi 2024 yılında bitiyordu. Sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcunun maaşına da iyileştirme yapmayı planlıyor.

MAAŞI ARTACAK

Crespo'nun yeni maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bu rakam bonuslarla birlikte 2 milyon euroya kadar çıkabilecek.