Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Miha Zajc'i Açıkladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'i Açıkladı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'i Açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc'i kadrosuna kattığını açıkladı.

24 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, bu oyuncunun transferi karşılığında Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği ve oyuncunun Empoli ile anlaşmasına müsaade edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe'nin Zajc'i açıklama videosu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Salih Uçan, İtalya Serie A, Empoli, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan, Beşiktaş'a Veda Etti Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Miha Zajc'i Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]