Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına İtalya'nın Genoa ekibine kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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