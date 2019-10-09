Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı
Son Dakika Güncel Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

17 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

(İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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