Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Süper Lig 40'ıncı haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla da antrenman noktalanadı.