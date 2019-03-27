Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Mke Ankaragücü Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe Mke Ankaragücü Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Mke Ankaragücü Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yapıldı. İkinci bölümde ise sahada, koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. Fenerbahçe, lige verilen seçim arasında yarın saat 18.00'de Can Bartu Tesisleri'nde Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel
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