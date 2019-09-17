Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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