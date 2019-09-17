Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.