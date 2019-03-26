Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü
ile 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, 21 yaş altı oyuncularının katılımıyla oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Oyun kuralları hakkında seminer
Antrenman sonrası Türkiye Futbol Federasyonu
ve Merkez Hakem Kurulu
adına TFF
1. Bölge Eğitim Sorumlusu Levent Güzen, teknik heyet ve oyunculara oyun kuralları hakkında bilgi verdi.
Seminerde, barkovizyon eşliğinde yeni oyun kuralları, talimatlar, davranış kuralları, fair play gibi konularda antrenörler ve sporcular bilgilendirildi.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.