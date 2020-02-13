Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 dakika önce

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda 3'erli gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.


Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Ankara'ya gidecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor oldu
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'a verdi veriştirdi Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı: Karar tekrar gözden geçirilsin Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]