Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya geldi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya geldi. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşan sarı lacivertli kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar başkente getirilmezken, sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım ise kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe kafilesinin havalimanından çıkışı

Ersun Yanal'ın taraftara imza dağıtması

Otobüsün havalimanından ayrılışı


MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:59 Kaynak: DHA
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