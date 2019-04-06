Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

9 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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