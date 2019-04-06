Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçına Hazır
9 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA
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