Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, son maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira'yı yedeğe çeken Yanal, bu ismin yerine ise Adil Rami'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

Adil Rami ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminin son günlerinde Fransız stoper ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Rami, hazır olmadığı gerekçesiyle önceki müsabakalarda görev yapmamıştı.

Luiz Gustavo ilk kez Kadıköy'de

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda ilk maçına çıktı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasını ilk defa giyen 32 yaşındaki Gustavo, Fransa'nın Olympique Marsilya takımından transfer edilmişti.

Kaptan Emre yedekler arasında

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta içi antrenmanların çoğunda takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı.

Neslican Tay unutulmadı

Fenerbahçe taraftarı, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Okul Açık" tribününün olduğu bölüme "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin... Mekanın cennet olsun Neslican." yazılı pankart astı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşma öncesi sahaya "Mücadelen çok güzeldi Neslican" pankartı ile çıktı.