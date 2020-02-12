Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yalan yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, ilk olarak salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yaptı. Sahada pas oyunlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GMG Kırklarelispor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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