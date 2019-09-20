Fenerbahçe, mke ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak maç öncesi, bu antrenmanla çalışmalarını tamamlarken kampa girdi.