Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçının Taktiğini Çalıştı
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, grup halinde yan top ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman hücum ve defans organizasyonlarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:16 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Soldado İle Yollar Ayrılıyor
Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif
Babel İçin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Transfer Savaşı
Fenerbahçeli Yıldızlar İmza Gününde Taraftarla Buluştu