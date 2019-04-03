Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçının Taktiğini Çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, grup halinde yan top ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman hücum ve defans organizasyonlarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



(İHA)

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