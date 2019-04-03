Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçının Taktiğini Çalıştı

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçının Taktiğini Çalıştı

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maçının Taktiğini Çalıştı, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, grup halinde yan top ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman hücum ve defans organizasyonlarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:16 Kaynak: İHA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel
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