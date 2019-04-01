Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Mke Ankaragücü'ne Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü'ne Hazırlanıyor

1 saat önce

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü'ne Hazırlanıyor, System.String[]
Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde yapılan hücum ve defans organizasyonlarının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:20 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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