Fenerbahçe, Mke Ankaragücü'ne Hazırlanıyor
1 saat önce
Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, deplasmanda MKE Ankaragücü
ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde yapılan hücum ve defans organizasyonlarının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:20 Kaynak: DHA
Trabzonspor'un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Galatasaray'ın Oranı Yükseldi
Şampiyonluk Kutlamasına Dedesinin Kafatasıyla Katıldı