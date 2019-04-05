Fenerbahçe, Moral Kahvaltısı Yaptı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, moral kahvaltısında buluştu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Fenerbahçe
, moral kahvaltısında buluştu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol
Takımı, Ataşehir
'deki Social Lounge adlı mekanda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.
Teknik direktör Ersun Yanal
'ın organize ettiği kahvaltıya, başkan Ali Koç
'un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı
ile futbolcular ve teknik heyet katıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:54 Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye 2 Yıldız Birden! Böyle Duyurdular
Türkiye Urfalı Minikleri Konuşuyor: Duyduk ki Ali Koç'un Parası Azalmış
Fenerbahçe'nin Eleştirilen İsmi Slimani, Sporting Lizbon'a Dönmek İstiyor
"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti