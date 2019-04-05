Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Moral Kahvaltısı Yaptı

Fenerbahçe, Moral Kahvaltısı Yaptı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, moral kahvaltısında buluştu.

Fenerbahçe, Moral Kahvaltısı Yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, moral kahvaltısında buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol Takımı, Ataşehir'deki Social Lounge adlı mekanda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın organize ettiği kahvaltıya, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ile futbolcular ve teknik heyet katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:54 Kaynak: AA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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