Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:03 

Chelsea, Fenerbahçe Kulübü, Ekonomi
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