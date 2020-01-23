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Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı
20 dakika önce
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:03 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.
Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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