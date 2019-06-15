Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti
21 dakika önce
Fenerbahçe, Almanya'nın Wolfsburg II takımından gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'ı transfer etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:20 Kaynak: AA
, Almanya
'nın Wolfsburg
II takımından gurbetçi futbolcu Murat Sağlam
'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.
Öte yandan, Murat Sağlam'ın, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreninin fotoğrafları da paylaşıldı.
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