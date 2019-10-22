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Fenerbahçe, Mykolenko'nun peşinde! Ukrayna'da manşetlerde...

15 dakika önce

Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko'nun peşinde.

Fenerbahçe, Mykolenko'nun peşinde! Ukrayna'da manşetlerde..., System.String[]

Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko'nun peşinde...


Ukrayna basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin gözlemcilerinin Mykolenko'yu izlediği ve teknik heyete olumlu rapor verildiği iddia edildi.


Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.


Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'a sol tarafta şans vermişti.


Bugün İtalya'da çıkan Kolarov'un Roma ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı haberleri üzerine sarı-lacivertliler Mykolenko ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.


20 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formasıyla 9 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.


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Aleksandar Kolarov, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:44 
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Fenerbahçe, Vitalii Mykolenko'nun peşine düştü
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