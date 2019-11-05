Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

7 saat önce

Fenerbahçe Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı, System.String[]

Fenerbahçe Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Fenerbahçe Dirar ile kontrat yeniledi. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan 33 yaşındaki oyuncusu Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Faslı futbolcu, Fenerbahçe Kulüp binasında Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte kendisini 2022 yılına kadar Fenerbahçe'ye bağlayan yeni sözleşmeyi imzaladı. Nabil Dirar, 2017-2018 sezonundan bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 63 resmi müsabakada görev aldı.

(İHA)

Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
Fatih Terim: Yapmamız gereken çok basit gol atmalıyız İspanya'da Radamel Falcao sürprizi! Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]