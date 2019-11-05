Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
(İHA)
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