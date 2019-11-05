Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı, System.String[]

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

(İHA)

Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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