Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

6 saat önce

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı., System.String[]

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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