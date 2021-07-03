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Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor

03.07.2021 17:16

Fenerbahçe teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın, Napoli'yle sözleşmesi biten sağ bek Elseid Hysaj'ı renklerine katmak için girişimlere başlayacağı belirtildi. Arnavut futbolcu, sağ bek oynamanın yanı sıra sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu sonuca ulaştı. Portekizli hoca Vitor Pereira yeniden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu. Bu gelişmenin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gündemine Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj'ı aldı.

ALMANYA VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Fanatik'in Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre; Fenerbahçe 'nin, son olarak Napoli forması giyen ve şu anda boşta olan Elseid Hysaj ile ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki başarılı savunmacı için ayrıca Almanya'dan ve İtalya'dan pek çok takımın takipte olduğu bildirildi.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Asıl mevkisi sağ bek olan Arnavut futbolcu, sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Bu arada Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj'ın, kesin bir şekilde sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildirdiği öğrenildi. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı vermişti.

Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor - Son Dakika Spor


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