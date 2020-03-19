Fenerbahçe nereye koşuyor?

Yanal'ın istifasının üzerinden 18 gün geçmesine rağmen yeni hoca bulunamadı. Geçici teknik direktörle çıkılan 2 maçta 5 puan uçtu. Koronavirüs nedeniyle uçuşlar durduğu için yabancı teknik adam getirilemiyor. yeni hoca mecburen yerli olacak ama o da bulunamıyor. Parasızlık yüzünden ara transferde sadece Falette'i alabilen kulüpte basketçilerin ödemeleri de aksıyor. Kadınlar 3, erkekler 2 aydır maaşsız.



FENERBAHÇE Kulübü gerçekten zor günler yaşıyor... Yıllardır biriken sorunlar o kadar büyüdü ki, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu resmen köşeye sıkışmış durumda... Sarı lacivertli kulüpte uzun süredir görmediğimiz olaylar yaşanıyor... Şimdi gelelim haberimizin detaylarına... Ersun Yanal'ın istifasıyla teknik direktörsüz kalan Ali Koç yönetiminin bir 'B' planının olmadığı anında ortaya çıktı. 1 Mart'ta görevi bırakan Yanal'ın 3 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkması bunun kanıtıydı. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez 'istifa etmiş' bir teknik adam yönetiminde maç oynamış oldu. İlk günden beri Koç'a destek veren camia bunu da kabullendi. Ancak yeni teknik direktörün bir an önce bulunmasının şart olduğunu herkes görüyordu...



Geçici hocanın görev süresi doldu



TAKIM her ne kadar ligde şampiyonluk potasından uzaklaşmış olsa da Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası iddiası sürüyordu. Böyle bir dönemde teknik direktörsüz sahaya çıkmak büyük bir kumar olurdu. Ama oldu... Ligdeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe sadece 1 puan aldı ve zirvenin tam 13 puan gerisine düştü. Sadece bu kadarla kalsa iyi; TFF talimatı gereği Göle görev süresini doldurduğu için sarı lacivertli takımın cuma günü oynayacağı Kayserispor karşılaşmasına Pro Lisans sahibi başka bir teknik direktörle çıkması gerekiyor. Ama bu isim de şu an itibarıyla bulunabilmiş değil çünkü bu kez de koronavirüs engeli ortaya çıktı.



Gönüllerdeki isim Erol Bulut ancak...



KORONAVİRUS salgını nedeniyle ülkeler arası uçuşların neredeyse tamamı durdurulduğu için yabancı teknik adam getiremeyen sarı lacivertliler mecburen yerli bir hoca ile anlaşmak zorunda. Ancak bu da öyle kolay bir iş değil... Zira yönetimin gönlündeki ilk isim olan Erol Bulut halen Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırıyor ve takımı bırakıp gelmesi mümkün değil. Bulut'un dışında Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın ismi ortaya atıldı, fakat o da bu sezon ikinci takımında görev yaptığı için TFF Talimatı gereği gelemiyor. Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı seçeneğine de şimdilik sıcak bakılmadığı için Fenerbahçe büyük olasılıkla bu haftaki HES Kablo Kayserispor maçına altyapıdan Serdar Dayat yönetiminde çıkacak.