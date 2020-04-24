Fenerbahçe'ni yeni teknik direktör adayları Balkanlar'dan! - Son Dakika
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Fenerbahçe'ni yeni teknik direktör adayları Balkanlar'dan!

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle teknik direktör görüşmeleri sekteye uğrayan Fenerbahçe, son 1 haftadır vites yükseltti.

Fenerbahçe'ni yeni teknik direktör adayları Balkanlar'dan!, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle teknik direktör görüşmeleri sekteye uğrayan Fenerbahçe, son 1 haftadır vites yükseltti. Başta Erol Bulut olmak üzere hep yerli isimler konuşulsa da sarı-lacivertlilerin yabancı alternatifleri de hazır. Listesine 3 Hırvat teknik direktör alan yönetimin temas kurduğu isimler ve durumları şöyle:


Zlatko Dalic: Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile finale yükselen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye teklifine sıcak bakmasa da ipleri tamamen koparmadı. Mayıs ortasında tekrar görüşmek üzere açık kapı bıraktı.


SLAVEN BİLİC TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR


Slaven Bilic: Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in hem Türkiye'yi hem de ligi tanıması avantaj olarak görülüyor. İngiltere'de West Bromwich'i çalıştıran Hırvat hocanın Türkiye'ye gelmeyi isteyeceği belirtiliyor.


Nenad Bjelica: Dinamo Zagreb ile sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam, Fenerbahçe taraftarından sıcak mesajlar aldığını açıklamıştı. Görevinden ayrılmadan önce Zagreb ile ligde 18 puan farkla lider olan Bjelica'nın da menajeri ile şartlar konuşuluyor. (Sabah)



Koronavirüs, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:49 

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