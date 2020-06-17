Fenerbahçe: "Nihat Özdemir TFF Başkanlığından da istifa etmelidir" - Son Dakika

Fenerbahçe: "Nihat Özdemir TFF Başkanlığından da istifa etmelidir"

Fenerbahçe Kulübü, üyelikten istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında açıklama yaparak, "Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi...

Fenerbahçe:

Fenerbahçe Kulübü, üyelikten istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında açıklama yaparak, "Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 4654 sicil numaralı üyesi Nihat Özdemir'in, 4 Haziran 2020 tarihinde bir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında kamuoyu gündemini meşgul eden süreç üzerine, Kulübümüz kongre üyeleri tarafından gelen ihraç başvuru dilekçelerine istinaden, Nihat Özdemir hakkında tüzüğümüzün 62/2 (D) (F) (G) bentleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Bu soruşturma kapsamında, Disiplin Kurulumuz 9 Haziran 2020 tarihinde toplanarak, Nihat Özdemir'in konu hakkında Kulübümüze savunma vermesi kararını almış ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir.

Açılan soruşturma nezdinde yollanmış olan tebligatın kendisine ulaşmasının ardından Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir.

İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.

Tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında tüm spor camiası tarafından yanlış anlaşılacak ve Kulübümüz aleyhine kullanılabilecek demeçler veren Nihat Özdemir, Başkanımız Ali Y. Koç'un ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük'ün tüm yanlış anlamaları bitirmek adına sorduğu basit soruyu cevaplamak yerine her bir Fenerbahçeli için kutsal olduğunu düşündüğümüz Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmeyi tercih ederek, tutumunu açıkça belli etmiştir.

Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe: 'Nihat Özdemir TFF Başkanlığından da istifa etmelidir' - Son Dakika

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