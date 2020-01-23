Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

6 saat önce

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti., System.String[]

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. - İSTANBUL

victor moses, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:12 Kaynak: İHA
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