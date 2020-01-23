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Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
6 saat önce
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:12 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. - İSTANBUL
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