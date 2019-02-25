Fenerbahçe'nin 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11'i belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu. sarı-lacivertli ekibin derbi maçtaki 11'i şöyle:



"Volkan Demirel, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Mehmet Topal, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Victor Moses, Roberto Soldado." - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şimdi Sıra Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray'dan Stat Açıklaması: Rakibe Saygı, Kendine Saygı

Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Görüntülenen Emre Aşık Sessizliğini Bozdu