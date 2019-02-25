Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe'nin 11'i Belli Oldu

14 dakika önce

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i Belli Oldu, System.String[]
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu. sarı-lacivertli ekibin derbi maçtaki 11'i şöyle:

"Volkan Demirel, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Mehmet Topal, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Victor Moses, Roberto Soldado." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:05 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
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