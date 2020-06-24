Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. lige davet edildi!
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin 2. lig kadın takımının 1. lige katılımı yönündeki davetinin kabul edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin 2. lig kadın takımının 1. lige katılımı yönündeki davetinin kabul edildiği bildirildi.
Bu kararın altyapılardan yetişen sporcuların gelişmesi, maç deneyimi kazanarak ileriki yıllarda kulübe ve Türk voleyboluna hizmet etmeleri için kabul edildiği kaydedildi.
Kadınlar 2. Ligi için de altyapıdan daha küçük yaş gruplarından oluşan yeni bir takım kurulması kararının da alındığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:19
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