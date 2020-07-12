Fenerbahçe'nin 2010-11 şampiyonluk kupası Fenerium'da - Son Dakika

Fenerbahçe'nin 2010-11 şampiyonluk kupası Fenerium'da

Sarı lacivertlilerin resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium minyatür şampiyonluk kupasının yapımının tüm aşamalarıyla gösterildiği videoyu 4 gün önce "Her kupanın arkasında emek ve alın teri vardır!

Sarı lacivertlilerin resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium minyatür şampiyonluk kupasının yapımının tüm aşamalarıyla gösterildiği videoyu 4 gün önce "Her kupanın arkasında emek ve alın teri vardır!" mesajıyla paylaşmıştı.

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu



ÖZEL SİCİL NO


Aslına uygun olarak yapılan ve 500 TL'ye satılan kupayla ilgili olarak Fenerium'un web sitesinde ürünün özellikleriyle ilgili olarak "2010-2011 yılında kazandığımız şampiyonluk kupası büyük Fenerbahçe taraftarı için sınırlı sayıda üretilmiştir ve her kupa ayrı sicil numarasına sahiptir" bilgilendirilmesi yapıldı.


Fenerium Mağazası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 07:40 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 2010-11 şampiyonluk kupası Fenerium'da - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 12:01 İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu 11:56 Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:03 Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:38 Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor? 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
13:02
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
12:21
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
12:01
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
11:56
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
11:03
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
10:56
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
10:38
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
10:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 13:57:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin 2010-11 şampiyonluk kupası Fenerium'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]