Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ile birlikte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş'ın gerçekleştirilen son antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle MR'ı çekildi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen milli oyuncunun tedavisine başlanırken kamp kadrosundan da çıkartıldı.