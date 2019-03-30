Fenerbahçe'nin Adını Kullanarak Dolandırıcılık İddiası

Sarıyer'de telefonda kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen O. Ç. S. gözaltına alındı.

Sarıyer'de telefonda kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen O. Ç. S. gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre O. Ç. S., 22 Mart'ta telefonda kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi M. S. olarak tanıtarak M. A. S.'ya kulübe bağış kampanyası kapsamında 20 bin 650 lira karşılığında 3 adet forma hediye edileceğini söyledi.



Bunun üzerine şüphelinin verdiği banka hesap numarasına parayı yatıran M. A. S, daha sonra kulübü arayarak böyle bir kampanyanın olmadığını ve dolandırıldığını anladı.



M. A. S.'nin şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.



Ekipler, şüpheli O. Ç. S.'yi Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Öte yandan şüphelinin banka hesabı bloke edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

YSK, Vatandaşı Oy Kullanırken Dikkat Etmeleri Konusunda Uyardı

İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti

Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu