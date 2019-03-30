Fenerbahçe'nin Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Fenerbahçe Yönetimi, hem kulübe maddi kaynak sağlamak, hem de UEFA'dan ceza almamak için başlatacağı yardım kampanyası kamuoyuna tanıtırken, bunu fırsat bilen O.Ç.S.

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Fenerbahçe Yönetimi, hem kulübe maddi kaynak sağlamak, hem de UEFA'dan ceza almamak için başlatacağı yardım kampanyası kamuoyuna tanıtırken, bunu fırsat bilen O.Ç.S. adlı bir dolandırıcı harekete geçerek kampanyayı fırsata dönüştürmeye çalıştı



İSTANBUL - İstanbul'da, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından 2 saat içinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetimi, hem kulübe maddi kaynak sağlamak, hem de UEFA'dan ceza almamak için başlatacağı yardım kampanyası kamuoyuna tanıtırken, bunu fırsat bilen bir dolandırıcı harekete geçerek kampanyayı fırsata dönüştürmeye çalıştı.

- Dolandırıldığını kulüp yönetimini arayınca anladı

İddiaya göre, M.A.S. isimli kişi, 22 Mart tarihinde kendisini "Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi M.S." olarak tanıtan bir şahıs tarafından aranarak, 'bağış kampanyası' adı altında 20 bin 650 TL karşılığında 3 adet Fenerbahçe forması hediye edileceği yönünde bilgilendirildi. Arandığı kişi tarafından ikna edilerek 3 forma hediyesi karşılığında 20 bin 650 TL'yi 'bağış' olarak verilen hesaba aktaran M.A.S., telefon konuşmasından sonra 3 forma için gönderdiği parayı çok bularak Fenerbahçe Spor Kulübünü aradı. Kulüpten kendisine henüz kampanyanın başlamadığı ve yönetimden kimsenin böyle bir girişimi olmadığı söylendi.

- Dolandırıcının hesabına aktarılan para hemen donduruldu

Kulüp avukatları ve dolandırılan M.A.S., hemen harekete geçerek dolandırıcının hesabına aktarılan parayı bankada dondurarak el koydu.

Ardından hemen polise başvuran M.A.S. ve Fenerbahçe yönetimi, hukuk ekibi aracılığı ile durumu polise aktardı.

- Polis kısa sürede yakaladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Meydana gelen "Nitelikli Dolandırıcılık" konusunu gerçekleştirdiği tespit edilen O.Ç.S. isimli dolandırıcı, dün Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.Ç.S., bugün adliyeye sevk edildi. O.Ç.S. adlı dolandırıcının, adliyeye sevk sırasında üzerinde adını kullandığı Fenerbahçe Spor Kulübünün amblemi bulunan sarı-lacivertli eşofman bulunması dikkat çekti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray, Babel İle El Sıkıştı

Fenerbahçe'den Giroud ve Visca Harekatı

Fenerbahçe'nin İstediği Mata, Soldado'dan Bilgi Aldı

"Fenerbahçe Yöneticisiyim" Denilince, Polisi Arayıp Yakalattı