Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı...
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:37 Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı... - Son Dakika Spor
Son Dakika Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu