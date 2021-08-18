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Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı

18.08.2021 20:41
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı, System.String[]

Fenerbahçe'nin alternatif forması özel bir lansmanla tanıtıldı. Sarı-lacivertli taraftarın çoğu, yeni formayı beğenmezken sosyal medyada memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'de iç saha ve deplasman formalarının tanıtılmasının ardından alternatif forma da görücüye çıktı. Formadaki göğüs sponsorunun çok ön planda olduğunu belirten sarı-lacivertli taraftarlar, yeni formaları sıcak karşılamadı.

Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı

FORMA SINIFTA KALDI

Sosyal medyada yeni çıkan alternatif formaya isyan eden taraftarlar acımasızca eleştirilerde bulundu. Göğüs sponsorunun isminin kulüp isminden daha büyük yazıldığına dikkat çeken sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı, formaya geçer not vermedi.

Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftarlardan geçer not alamadı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı - Son Dakika Spor


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