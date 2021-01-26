Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'da

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere

"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı